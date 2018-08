Grand lifting pour le Cinéma Variétés à Waremme

“Énormément de clients que je rencontre me disent : Oh, vous savez quoi, on n’est plus allé au cinéma depuis six mois", s'amuse Robert Mawet, gérant du cinéma les Variétés à Waremme. Que les Waremmiens se rassurent : derniers serrages de vis et coups de pinceau, le cinéma des Variétés met les bouchées doubles pour achever les travaux. Après plus de six mois de rénovation, la salle rouvrira ses portes début septembre.

Nouvelles boiseries, sièges flambant-neufs, écran dernier cri... Une transformation radicale, mais le cinéma de quartier garde son cachet d’antan. Tout a été démoli pour repartir d’une page blanche. Certains éléments ont cependant été préservés. "Nous avons gardé les appliques murales", précise le gérant du cinéma. "Cela tenait à cœur aux spectateurs. On les a conservées, rénovées et replacées. Ça donne le cachet de la salle. On a aussi remis un rideau : c’est vraiment un cinéma à l’ancienne !"