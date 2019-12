Grand déstockage d'oeuvres d'art au Créahm de Liège

Le public fouille les piles de dessins. - © Facebook Créahm

Sur place, le public fouille les piles de dessins étalés au sol et sur les tables. Chacun y va de sa préférence: "Moi j'aime bien celui-là parce qu'il est plein de soleil et je trouve qu'on en manque, donc il faut en mettre dans les maisons". "On a flashé pour les associations de couleurs et on l'imagine bien chez nous". "Je découvre ici l'atelier pour la première fois. Je flashe sur pas mal de choses. Je retrouve ici plutôt le côté enfant". "C'est du vrai art, beaucoup plus brut, beaucoup plus harmonieux".

Et la formule a du succès

Sur les milliers de dessins présentés, plus de 600 ont trouvé un acheteur. Manon Desmet, assistante de production au Créahm: "J'ai l'impression que chaque personne qui rentre ici repart au moins avec une petite oeuvre, donc ça part bien. On voit les tas diminuer d'heure en heure, c'est assez impressionnant".