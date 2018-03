Grâce-Hollogne: un local provisoire pour les élèves de l'école Julie et Mélissa

L'école Julie et Mélissa de Grâce-Hologne est fermée depuis le début semaine suite de la découverte d'amiante en quantité trop importante. Dans l'urgence, les élèves et leurs enseignants ont été déplacés dans une autre école de l'entité. Mais les autorités communales cherchent une solution plus durable, du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Dans un premier temps, il a fallu parer au plus pressé. Les 135 élèves et leurs enseignants ont donc été accueillis au sein de l'école Georges Simenon, où ils ont immédiatement pu reprendre les cours. Les récréations et les temps de midi ont été décalés afin que les enfants ne se retrouvent pas les uns sur les autres.

Sur le long terme, la situation n'est pas idéale. Les autorités communales font désormais le nécessaire afin qu'ils soient transférés vers un bâtiment communal à leur retour des vacances de Pâques. "Nous avons pris le temps de la réflexion. Nous avons un bâtiment qui nous appartient rue Antoine Degive que nos équipes techniques sont en train de remettre en état", explique Angela Quaranta, bourgmestre faisant fonction à Grâce-Hollogne. Les élèves pourront ainsi achever l'année scolaire dans de meilleures conditions.

Pour rappel, les analyses sur la qualité de l'aire avaient révélés un taux d'amiante inférieur aux normes belge mais supérieurs aux normes de l'OMS, (Organisation Mondiale de la Santé). A l'heure actuelle, aucune décision n'a encore été prise quant à une éventuelle démolition des infrastructures de l'école communale Julie et Mélissa à Gräce-Hollogne.