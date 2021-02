Grâce-Hollogne : un Conseil communal convoqué, mais pas d'apaisement

Nouveau soubresaut dans la situation politique explosive de la commune de Grâce-Hollogne. Suite à la démission (non encore officiellement acceptée) du 1er échevin Manuel Dony, un nouveau Conseil communal a été convoqué pour le lundi 15 février. A son ordre du jour, deux points : l’acceptation de cette démission et la composition du nouveau Collège communal. Cela donne à penser qu’un accord a été trouvé entre les différentes parties, mais à y regarder de plus près, il n’en est rien. Bien au contraire.

En effet, si l’acceptation de la démission jusqu’à présent refusée par la tendance Mottard du Conseil communal semble un pas vers l’apaisement, elle cache en fait une petite bombe dans le second point de l’ordre du jour. Celui-ci est intitulé " Réduction d’une unité du nombre d’échevin(e) dévolu légalement à la commune (4 au lieu de 5), suivant faculté offerte par le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation… ". Rien d’illégal à cela, c’est effectivement une possibilité que présente ce code. La petite bombe, c’est la traduction de cette mesure au cas concret de Grâce-Hollogne.

En supprimant un poste d’échevin, il n’est plus question de remplacer Manuel Dony mais de répartir ses compétences entre les membres restants du Collège communal. C’est-à-dire trois de la tendance Mottard, deux de la tendance Dony et un écolo. Autrement dit, l’équilibre entre les deux grandes tendances serait rompu, au bénéfice de la tendance du bourgmestre Maurice Mottard. Et cela, pour Manuel Dony, c’est inacceptable.

" C’est une violation pure et simple de l’accord passé avec la Fédération du PS qui exerce la tutelle sur le PS de Grâce-Hollogne et si cela passe, nous solliciterons la prise de responsabilité de la Fédération ", affirme celui qui avait obtenu de la Justice une astreinte de 1000 euros par jour tant que sa démission n’aura pas été acceptée par le Conseil communal. Ce lundi, on en est à 7000 euros. " Or si la Justice a tout à dire sur le point démission, c’est la fédération qui a tout à dire sur le point de la composition du Collège ", précise-t-il encore, tout en allant plus loin : " Si ma démission devait continuer à ne pas être acceptée, je retournerai devant la Justice et je demanderai des astreintes non pas pour la commune, mais à titre personnel pour toutes les personnes approuvant cette décision illégale ".

De son côté, Maurice Mottard n’a pas accepté de répondre à nos questions. Quant à la Fédération liégeoise du PS, elle confirme que l’ordre du jour du prochain Conseil communal ne correspond pas à ce qui a été convenu entre les parties, c’est-à-dire un maintien de l’équilibre entre les forces en présence. Il y a quelques jours, une proposition relative au remplacement de Manuel Dony a été soumise par la Fédération aux différentes parties. La réponse de celles-ci est attendue pour ce mardi matin. Ces réponses pourraient à leur tour influencer l’ordre du jour du Conseil. La semaine qui nous sépare de celui-ci risque fort d’être à l’image de la météo : glaciale.