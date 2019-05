Grâce-Hollogne toujours sans bourgmestre, le groupe PS exclut Maurice Mottard

PS-Dony contre PS-Mottard, rien ne s'est arrangé ce vendredi soir au conseil communal de Grâce-Hollogne. Manuel Dony et son groupe de conseillers socialistes ont proposé un pacte de majorité. Avec ce pacte, le PS aurait gouverné seul, avec Maurice Mottard comme bourgmestre. Maurice Mottard a refusé : "Avec ces gens-là ? Il n'en est pas question !" Et il a été exclu du groupe PS du conseil communal - mais pas de sa section, ni du parti.

Pacte de majorité contre pacte de majorité

De son côté, Maurice Mottard explique être venu lui aussi avec un pacte majorité. Avec ce pacte, le PS aurait gouverné en coalition avec le CDH, le MR et Ecolo. Mais pour le voter, il faut la majorité dans chaque groupe. Et Maurice Mottard est minoritaire dans le groupe socialiste. Son pacte de majorité n'a pas été voté non plus.

En conclusion : tout est bloqué. De nouveau. Manuel Dony affirme que la fédération du PS lui a donné pour mission de former une majorité pour diriger la commune. "Une majorité progressiste" précise Manuel Dony. Maurice Mottard rétorque que s'il arrive à former une majorité, le fédération le félicitera lui aussi. Et il ajoute que son rival Manuel Dony n'y arrivera pas puisque les autres partis sont prêts à gouverner avec lui, Maurice Mottard.

De blocage en blocage, Grâce-Hollogne est peut-être bien en train de se diriger vers une nouvelle élection communale.