Grâce-Hollogne: Maurice Mottard pourrait être exclu du PS local

Nouvel épisode dans l'interminable guerre des clans à Grâce-Hollogne, une des très rares communes du pays où 6 mois et demi après les élections, il n'y a toujours pas de pacte de majorité.

On le sait, l’ultra-majoritaire parti socialiste est déchiré en 2 factions: celle de l'échevin sortant Manuel Dony, et celle de Maurice Mottard, un bourgmestre sortant qui, comme le souligne Sudpresse, pourrait être exclu du PS local cette semaine.

Une exclusion lourde de conséquences

Ce mercredi, un acte d'exclusion a en effet été déposé à l'administration communale. Un carton rouge signé par 9 des 16 élus socialistes. Et il n'y aura pas de 3ème mi-temps: si d'ici le conseil communal de vendredi Maurice Mottard ne signe pas le pacte de majorité proposé par son meilleur ennemi Manuel Dony, il sera exclu du PS local.

Et si cette exclusion est votée, elle risque d'être lourde de conséquences pour Maurice Mottard. D'abord, il ne sera plus bourgmestre, un poste qui lui reviendrait pourtant d'office s'il signe ce fameux pacte de majorité. Ensuite, il devrait siéger comme indépendant et donc renoncer aux mandats très rémunérateurs liés à son appartenance au PS. Enfin, sentence suprême, il pourrait être exclu du parti au niveau fédéral.