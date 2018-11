Grâce-Hollogne: le pacte de majorité est-il encore conforme ?

Nouveau rebondissement politique à Grâce-Hollogne...

Lundi, un des cinq élus PTB a officiellement renoncé au mandat de conseiller communal. Faute de suppléant PTB, et en application des règles en vigueur, c'est le PS qui en hérite.

Voilà qui fait passer à seize, sur 27, le nombre de sièges socialistes.

Mais voilà aussi qui met désormais à égalité de sièges - huit contre huit - les deux tendances au sein du PS de Grâce-Hollogne, : les partisans de Maurice Mottard, le bourgmestre en titre, d'un côté, et ceux de l'échevin sortant Manuel Dony, de l'autre.

Et voilà enfin qui fait planer le doute sur la recevabilité du pacte de majorité conclu par Maurice Mottard avec Ecolo, le MR et la liste rcGH, de tendance cdH.

Le 14 octobre dernier, les socialistes de Grâce-Hollogne, sous tutelle de la Fédération liégeoise du PS, avaient réussi à maîtriser leurs divergences, à présenter une liste unique et à conserver la majorité absolue. Mais après le scrutin, Maurice Mottard, auteur du meilleur score personnel au PS, avait conclu un pacte de majorité avec Ecolo, le MR et le rcGH, sans convier à la signature Manuel Dony et ses partisans, donc en les écartant de l'exécutif.

C'est la perspective de cette alliance, et singulièrement de l'arrivée du MR au pouvoir, qui a amené l'élu PTB Serge Stassart à renoncer à son mandat de conseiller. "Moi qui ai toujours connu cette commune ancrée à gauche, il m'est impossible de laisser arriver à leur fin les instigateurs de l'alliance quadripartite projetée.", écrit-il notamment dans la lettre adressée au Conseil communal. Sa décision est personnelle. Elle a surpris les autres élus PTB qui ne voient pas la coalition projetée d'un bon oeil, mais qui ne souhaitaient pas pareille issue.

Le siège auquel a renoncé Serge Stassart va donc à l'auteur du seizième score de la liste PS : Laurent Terlicher, un soutien de Manuel Dony. Le "clan" de ce dernier est donc désormais fort de huit conseillers, autant que celui de Maurice Mottard.

Le code de la démocratie locale impose entre autres que le projet de pacte de majorité soit signé "par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège." En conséquence, et après consultation d'un juriste, Manuel Dony juge que le document signé par Maurice Mottard et ses sept soutiens n'est plus recevable. Pour éviter le "scénario du pire", c'est-à-dire une absence de pacte de majorité conduisant à la désignation d'un commissaire du gouvernement qui endosserait les pleins pouvoirs, il prône l'apaisement : "J'en appelle à ce que nous mettions de côté nos rivalités personnelles et nos sentiments personnels pour mettre en place la majorité absolue pour laquelle nous avons été élus. Ça me paraît tout à fait possible. Faut pas croire qu'on fait une seule liste et un seul programme sans se parler, donc on a pu se parler. Nous sommes sous tutelle, donc c'est à la Fédération que revient maintenant la responsabilité de mettre les gens autour de la table."

Mais Maurice Mottard juge que la nouvelle donne ne met pas à mal l'actuel projet de pacte de majorité. Pour lui, c'est la situation au soir de l'élection qui prévaut légalement : "J'ai tout lieu de penser que c'est bien la situation au soir des élections qui compte. Au moment des élections communales, ont été proclamés élus quinze conseillers PS. Et huit dans quinze, ça fait toujours bien une majorité. La situation, pour moi, ne change pas. Le pacte de majorité est bien déposé et il est bien conforme."

Le directeur général de la commune de Grâce-Hollogne a, pour sa part, interrogé la tutelle régionale. Il attend sa réponse.