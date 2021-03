Grâce-Hollogne: le clan Dony en passe d'être éjecté... le MR sur le point d'entrer dans la majorité, une première historique

La saga politique prend une nouvelle tournure à Grâce-Hollogne : Le bourgmestre PS Maurice Mottard est sur le point d'éjecter du collège le clan de Manuel Dony (son rival au sein du PS local) et de composer une nouvelle majorité avec son partenaire Ecolo... et le MR !

Comme le révèlent les journaux La Meuse et La Dernière Heure et comme nous l'ont confirmé les principaux protagonistes - le bourgmestre PS Maurice Mottard, l'échevin Ecolo Salvatore Falcone et la future échevine MR Sandra Belhocine - deux motions de méfiance individuelles ont en effet été déposées à l'égard des échevins socialistes de la tendance Dony, à savoir Jean-Marie Herbillon et Luciano Farinella. Ces motions (signées par le clan Mottard, le MR et Ecolo), seront soumises au vote du prochain conseil communal de Grâce-Hollogne, le 25 mars.

Le MR dans la majorité, une première historique

Si elles sont votées (mathématiquement, c'est acquis), ces motions de méfiance individuelles auront pour conséquences en cascade d'éjecter du collège ces deux échevins socialistes, de reléguer dans l'opposition le clan Dony, et - l'accord est conclu- de faire entrer dans la majorité actuelle le MR (avant les humanistes du rcGH ?), ce qui serait une première historique dans cette commune restée à majorité absolue socialiste pendant plus de 100 ans (avant de s'ouvrir récemment aux écolos). "C'est une opportunité historique à saisir", reconnait Sandra Belhocine, pressentie comme future échevine. Ce pacte de majorité avait déjà été négocié en coulisses en 2019, mais sans succès.

Reste à savoir quelle sera la position de la Fédération liégeoise du PS, qui a la tutelle sur le PS local et qui tente depuis belle lurette d'apaiser la guerre des clans à Grâce-Hollogne. Contactée par nos soins, elle nous a précisé que la commission de vigilance allait être saisie pour examiner les conséquences de l'acte posé par Maurice Mottard et les élus de sa tendance.