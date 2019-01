Grâce-Hollogne: Laurent Ponthir exclu du MR

Le MR provincial de Liège a décidé d'exclure un de ses élus. Il s'agit de Laurent Ponthir, conseiller communal à Grâce-Hollogne.

Laurent Ponthir vient de se voir infliger une peine d'un an de prison avec sursis et 6 années d'inéligibilité par le tribunal correctionnel. Bien qu'il nie les faits, il a en effet été reconnu coupable d'avoir abusé de la confiance d’une vieille dame aujourd'hui décédée et de lui avoir dérobé la bagatelle de 24.000 euros. Somme que le tribunal lui a ordonné de rembourser.

Laurent Ponthir a décidé d'aller en appel de cette décision de justice, mais comme le souligne Sudpresse ce matin, les libéraux ont d'ores et déjà décidé de se passer de lui. Et cela ne se fait pas dans la sérénité car Laurent Ponthir l'a annoncé: pas question de démissionner! Il compte désormais siéger comme conseiller communal indépendant et enverra une lettre officielle en ce sens ce jeudi au directeur général de la commune.

Le Mouvement Réformateur, qui avait glané trois sièges lors du dernier scrutin d’octobre, ne se retrouve plus qu’avec deux élus. Voilà qui ne va rien arranger à Grâce-Hollogne où la situation politique ressemble à une véritable pétaudière et où aucun pacte de majorité n’a encore été signé.