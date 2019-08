Grâce-Hollogne: la construction d'un abattoir pour volailles cristallise les tensions

Les habitants se sont déjà mobilisés. Et le collège a, à son tour, dit "non". En tout cas à l'endroit prévu dans le zoning industriel.

La commune avait déjà introduit un recours en janvier dernier. Mais elle n'est pas contre l'abattoir, a priori. Salvatore Falcone, premier échevin: "Ça va générer un charroi, sachant que ce sont des petits éleveurs qui vont venir, et pas des camions avec 50.000 poulets". Du charroi dans un zoning industriel, rien d'anormal en soi, "sauf quand vous avez un bâtiment relais qui se situe pratiquement à la frontière des jardins et des personnes, avec ce problème d'odeurs, avec le rejet des eaux usées dans les égouts" souligne l'échevin. "Essayons de faire ça en zone rurale, ou semi-rurale, du côté d'Horion, Velroux, Bierset, où on est plus en zone semi-rurale, tout en étant toujours dans le zoning" conclut-il.

Un bras de fer entre la commune et la province

C'est finalement un bras de fer entre la commune et la province de Liège. Car l'abattoir est un projet provincial. Les petits éleveurs ne disposent plus de ce type d'outil dans la province. Ils doivent faire abattre leurs bêtes à parfois plus de 100 kilomètres de chez eux. L'institution provinciale regrette le manque de communication dans ce dossier, un dossier qui sera à l'ordre du prochain collège provincial cette semaine.

A Grâce-Hollogne, un conseil communal a été convoqué en urgence le 5 septembre pour valider un recours au Conseil d’État. Un recours, il faut le souligner, non suspensif.