Grâce-Hollogne devient une adresse de référence pour les gens du voyage, selon le bourgmestre Maurice Mottard

La commune de Grâce-Hollogne est-elle en train de devenir une adresse de référence pour les gens du voyage ? C'est le sentiment du bourgmestre de la commune Maurice Mottard. Cette année encore, plus d'une centaine de caravanes se sont installées sans autorisation à proximité de l'aéroport de Bierset, sur des terrains aménagés qui appartiennent à la Société wallonne des aéroports, la Sowaer, et qui sont en principe destinés à accueillir des entreprises.

Selon le bourgmestre Maurice Mottard, la présence des gens du voyage y est désormais quasi permanente "Plus que les autres années, c'est pratiquement en continu maintenant que les campements se succèdent, malgré les arrêtés les invitant à quitter les lieux. Et comme le propriétaire (la Sowaer) ne saisit pas la justice pour obtenir une expulsion, on ne sait rien faire. Ca devient une situation difficile à gérer pour nous. On devient à mon avis la commune de référence des gens du voyage et il faut bien dire que la population ne réagit pas toujours positivement à cette présence"

Le bourgmestre de Grâce-Hollogne va contacter la Société wallonne des aéroports pour qu'elle prenne des mesures afin d'empêcher les gens du voyage d'accéder à ces terrains avec leurs caravanes.

Ne serait-il pas plus simple d'aménager un terrain d'accueil spécifique pour les gens du voyage, comme cela se fait dans d'autres communes ? Maurice Mottard n'y est pas particulièrement favorable. Il estime que "la commune accueille déjà sur son territoire le centre pour réfugiés de la Croix-Rouge à Bierset qui héberge entre 500 et 700 personnes. Dans le partage des avantages et inconvénients, nous avons déjà rempli notre contrat!"