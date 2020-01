Grâce-Hollogne: des "rues scolaires" en test à proximité de l'école Georges Simenon

A Grâce-Hollogne, un dispositif de "rues scolaires" vient d'être mis en place. Une rue scolaire, c'est une rue, à proximité d'une école, temporairement interdite aux voitures par une barrière.

Ce lundi matin, entre 8 heures et 9 heures, les deux rues en cul-de-sac qui mènent à l'école primaire Georges Simenon étaient donc pour la première fois barrées. Seuls les piétons et les cyclistes y avaient accès.

Au total, l'école compte environ 300 élèves et une trentaine d'enseignants et membres du personnel. Or, selon une enquête de la Région wallonne, sur 75,28% de la population qui réside à moins 3 km, 70,99% se rend à l'école en voiture. Si on ajoute à cela les autres personnes qui travaillent dans le quartier, cela fait beaucoup de trafic. Résultat: matin et soir, c'est le chaos quand les parents viennent déposer ou rechercher leurs enfants: stationnement sur le trottoir, voitures bloquées...

Désormais, parents et enfants devront donc faire les derniers 200 mètres à pied pour rejoindre l'école dans une rue sécurisée. Nous nous sommes rendus sur place.

On a déjà failli se faire écraser

Cette maman conduit chaque matin son enfant à pied à l'école Simenon. Selon elle, l'endroit est dangereux: "On a déjà manqué plusieurs fois en étant sur le passage pour piétons de se faire écraser. Même si on est en zone 30, ils se garent tous à l'envers, ils font marche arrière, ils ne voient pas les petits bouts passer derrière la voiture. On a eu le cas d'une gamine qui s'est fait écraser le pied".