Grâce-Hollogne a (enfin) un bourgmestre

C'est la fin du vaudeville à Grâce-Hollogne. Hier soir (mardi), les deux fractions socialistes ont enfin réussi à accoucher d'un collège. Maurice Mottard récupère son bureau de bourgmestre. Son rival Manuel Dony est premier échevin. C'est un armistice plutôt qu'un traité de paix, qui s'est conclu par l'habituelle prestation de serment.

Un parti socialiste divisé à Grâce-Hollogne

"Voilà sept mois qu'on attend l'installation du collège communal" souligne Maurice Mottard, qui redevient bourgmestre. "C'est enfin fait. Mais chacun aura bien perçu qu'il y a des dissensions profondes, des cicatrices qu'il va falloir essayer de guérir."

"Je crois que le temps peut faire une part de son office" veut croire Manuel Dony, le premier échevin et chef de la faction socialiste rivale. "Moi, j'ai toujours préféré travailler avec des gens compétents. Et je n'ai jamais dit que Maurice Mottard ne l'était pas."

Manuel Dony est-il réconcilié avec Maurice Mottard ? Un long silence précède sa réponse : "Bah... disons qu'il y a sans doute encore de larges parts d'incompréhension de part et d'autre." Le bourgmestre, lui, est plus direct et moins optimiste : "J'ai beaucoup de rancoeur. Il y des choses que je ne digère pas et je me demande si je les digérerai jamais. Le poids de ce qui s'est passé va être très difficile à éliminer." L'un et l'autre jurent cependant ne pas être des adeptes du coup bas politique.

Un échevin écolo

Grande première aussi pour cette commune de la ceinture rouge : le PS va gouverner en colaition. Mais l'écolo Salvatore Falcone est-il l'allié de Manuel Dony ou de Maurice Mottard ?

"Moi, je ne suis l'allié de personne. Je porte des projets, des projets nouveaux pour la commune. Et c'est sur base de ces projets que nous vons accepté d'entrer dans cette coalition. C'est vrai qu'on a négocié avec monsieur Mottard. Mais parce que c'est lui qui avait été désigné par la fédération socialiste."