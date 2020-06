GP de Spa Francorchamps: fréquentation en hausse mais perte de près de 6 millions d'euros

Le gouvernement wallon a décidé, jeudi, de réalimenter, à hauteur de 5,9 millions d'euros, la provision accordée via la Sogepa au Grand Prix de Spa Francorchamps.

En 2019, le Grand Prix a enregistré une perte de 5,9 millions, en amélioration par rapport à la perte de 7,5 millions engrangée en 2018, a indiqué le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, lors de la présentation des comptes de l'événement au gouvernement régional. La fréquentation du Grand Prix 2019 s'est par ailleurs traduite par la vente de 89.569 billets, en augmentation de 1,8 % par rapport aux 87.953 billets de 2018, et le chiffre d'affaires a bondi de 9,9% pour atteindre 20,2 millions d'euros.

"Le bilan 2019, c'est aussi la meilleure édition en terme de chiffre d'affaire depuis la création de Spa Grand Prix; la 2ème meilleure édition en nombre de places vendues depuis la création de Spa Grand Prix; un chiffre d'affaire essentiellement soutenu par l'augmentation des ventes Gold, Verstappen, Speed Corner et VIP, ce qui confirme la mise en place d'une bonne stratégie commerciale qui consiste à favoriser la vente en direct de Spa Grand Prix et diminuer les ventes via mandataires; un coût d'organisation en diminution malgré l'augmentation de l'affluence et une audience cumulée de 96 millions de téléspectateurs (+ 8%)", a souligné le ministre Borsus en rappelant également les retombées économiques du GP pour l'économie wallonne.

En 2019, les retombées économiques sont estimées à 20,5 millions d'euros. "L'édition 2020 sera bien entendu très différente, vu qu'elle se disputera à huis clos. Cependant, nous sommes satisfaits d'avoir pu négocier des modalités avec la FOM - les instances de la Formule 1 - qui permettent à la Région de limiter les pertes, ainsi que d'avoir pu consolider la place du Grand Prix de Belgique dans le calendrier très prisé du championnat du monde de Formule 1 puisqu'elles incluent une prolongation de notre contrat 'Promoteur' actuel jusqu'en 2022", a conclu Willy Borsus.