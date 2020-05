Golf: une reprise attendue mais beaucoup de restrictions pour clubs et joueurs.

En fait, l'Association Francophone de Golf a publié sur son site ( agolf.be ) un protocole intitulé "Park and Play Golf" reprenant les instructions plutôt strictes imposées aux clubs pour reprendre les activités: " il faudra réserver sur un portail " i-golf " avant de jouer, explique Jean-Marie Meijer, membre du comité de direction du Golf du Haras à Pepinster; le parcours ne pourra se faire qu'avec un nombre limité de joueurs; chez nous, on a décidé deux personnes par flight (groupe de joueurs) puisque notre golf est un 9 trous, chacun jouera avec ses propres balles marquées à l'avance pour qu'un joueur ne touche pas les balles d'un autre". On doit respecter aussi un écart de 10 minutes entre deux départs. Au Haras comme ailleurs, les vestiaires, cafétérias, distributeurs de boissons, restaurants et secrétariat garderont portes closes. " De notre côté, nous avons un 18 trous, mais nous n'en ouvrons que 9 ce lundi, explique Jean-Luc Gavroye, directeur du Liège-Gomzé Golf. Les autres ouvriront le 18 mai. Comme l'indique le protocole, seuls nos membres pourront venir jouer; on a été dans le détail: poubelles fermées, pas de râteau aux bunkers, pas de lave-balles ni de toilettes, gel hydroalcoolique avant et après le parcours. Une situation moins confortable pour les joueurs hormis la qualité des terrains qui sont magnifiques puisque pas utilisés depuis la mi-mars. Ils sont comme neufs!" Le club liégeois a profité de la trêve forcée pour entreprendre divers travaux par exemple là où quelques affaissements s'étaient produits.

Au Golf des Fagnes à Spa, marquages pour la distanciation et un câble pour guider les joueurs. - © RTBF Philippe Collette

Le Royal Golf Club des Fagnes situé sur les hauteurs de Spa illustre ce que vivent tous les golfs actifs au cœur d'une région touristique; l'impact provoqué par l'absence de touristes, et plus globalement les green fees, golfeurs extérieurs à un club, engendre un manque à gagner bien réel: " nous accueillons des joueurs de l'ensemble de la Belgique mais aussi de Hollande et d'Allemagne, explique Philippe Ghem vice-président du Golf des Fagnes. Or, nous sommes fermés depuis mi-mars et nous ne pourrons accueillir des joueurs extérieurs que dès le 18 mai. Nous n'avons encore aucune réservation pour les semaines à venir et les entreprises ont supprimé leurs locations prévues pour des incentives d'autant que notre bar-restaurant est fermé, sans parler de l'annulation des compétitions. Or, sur une année, cela représente entre 200.000 et 300.000 euros de recettes issues de l'extérieur; on sait que l'on va devoir prendre des mesures budgétaires pour terminer l'année." Pour l'heure, c'est donc le retour des seuls membres spadois dans un club où des aménagements spéciaux ont été prévus, notamment un circuit balisé par un long câble et par des écriteaux afin de diriger les joueurs sans qu'ils ne se croisent. Autre obligation, sont autorisés à jouer les membres d'une même famille avec deux amis qui doivent rester les mêmes! " D'habitude, les gens composent leur flight en toute liberté; or, un parcours de golf prend 4 heures et donc trouver trois ou quatre personnes, toujours les mêmes, disponibles en même temps, ce sera difficile, mais c'est mieux que rien", conclut le dirigeant spadois qui attend comme tous ses collègues des jours meilleurs.