Golf Hotel de Spa : le propriétaire annonce qu'il démolira dans deux mois

Après de longs mois de silence, le propriétaire de l’ancien Golf Hôtel, sur les hauteurs spadoises, s’est manifesté. Il a annoncé qu’il s’engageait à démolir à ses frais ce qu’il reste du bâtiment, détruit par un incendie criminel en mars 2017. L’avocat du propriétaire, une filiale anversoise du groupe néerlandais Bever Holding, nous a confirmé la décision de son client, laquelle vient d’être communiquée à la Ville de Spa. Il réclame un délai de deux mois pour l’exécution des travaux. Avant l’incendie, il avait laissé le site en friche pendant 15 ans… La ville, elle, attend de voir. Les relations avec ce propriétaire sont pratiquement inexistantes. "Nous avons très peu de contacts, je peux vous montrer la liste des mises en demeure, commente Paul Mathy, l’échevin des travaux. Nous avons du mal à croire en la parole de ce propriétaire, il connaît toutes les ficelles de la procédure pour passer entre les mailles du filet.

Le dossier de la démolition a été confié à un architecte spadois qui a donc jusqu’au 31 mai pour le boucler. Et si ce n’est pas le cas ? La ville prendra ses responsabilités et le démolira à sa place, conclut Paul Mathy. Nous réclamerons ce qu’il nous doit par voie judiciaire.

Une démolition demandée par la ville de Spa

Il faut dire que le propriétaire a été poussé dans le dos par les autorités communales spadoises. Depuis quatre ans, la ville tente, en vain, d’obliger le propriétaire à assumer les conséquences de l’incendie (pour lequel il n’était pas assuré). Avec l’instabilité du bâtiment, le site est devenu dangereux. A coups d’ordonnance et d’actions devant les tribunaux, la commune a tenté d’obliger le propriétaire à organiser des travaux de maintien du bâtiment, avant de jeter l’éponge et de réclamer la démolition.

Spa s’est d’abord heurtée à une opposition de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles et de l’Agence wallonne du Patrimoine, l’AWaP, qui estimait que l’enveloppe extérieure du bâtiment devait être conservée en raison de l’architecture d’inspiration anglo-normande liée au thermalisme de Spa. La ville a finalement eu gain de cause dernièrement, au grand désappointement des défenseurs du patrimoine local. Pour la bourgmestre Sophie Delettre, la sécurité l’emporte sur le patrimoine.

Les défenseurs du patrimoine spadois réclament la préservation de la façade

Que ce soit à l’initiative de la ville ou du propriétaire, cette annonce de démolition ne réjouit en rien les défenseurs du patrimoine spadois et ceux qui avaient défendu l’idée de la candidature de la cité thermale auprès de l’Unesco. Depuis des semaines, ils multiplient les démarches pour préserver ce qui peut encore l’être, en l’occurrence la façade. Ils viennent d’adresser un courrier en ce sens à la ministre Valérie de Bue (MR), chargée du patrimoine à la Région Wallonne. Le bâtiment n’est pas restaurable tel quel ; mais au moins la façade, insiste Paul Mordan, conseiller communal et ébéniste, très impliqué dans la préservation du patrimoine. La façade conservée serait " un tableau " à l’entrée de Spa, et qui servira de fer de lance dans le cadre de la reconnaissance par l’Unesco de Spa Ville Thermale ".