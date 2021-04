Goé-Limbourg : tous contre le retour de l'ancienne directrice de l'école communale

A la petite école communale de Goé-Limbourg, la rentrée n’a pas été calme ce lundi.

Calicots, pancartes, les parents ont manifesté contre le retour de l’ancienne directrice.

Elle avait été suspendue il y a 5 ans mais le conseil d’Etat vient de casser cette décision.

Erreur de procédure

A l’époque, on reprochait à cette directrice des manquements graves tant éducatifs qu’organisationnels. Des manquements suffisamment graves pour l’écarter en attendant une décision et la muter, comme enseignante, dans une autre école de la commune.

Entretemps, une nouvelle directrice a été mise en place à Goé et, tant au niveau communal qu’équipe éducative et parents, tout le monde s’accorde à dire qu’elle fait du bon boulot, qu’elle a redressé l’établissement et multiplié la population scolaire par deux. Pas question donc comme l’affichait une pancarte de "changer une équipe qui gagne."

Le conseil d’Etat en a décidé autrement. Pour une erreur de procédure, il vient de casser la décision d’écarter cette directrice. La sanction n’existe plus. Elle peut donc réintégrer l’école. Ce qu’elle a fait lundi sous une huée de protestations et de calicots hostiles.

La chambre des recours de la communauté française va maintenant examiner le dossier sur le fond mais aucune date n’est encore fixée. En attendant, la commune tentera, elle, d’aplanir le conflit lors d’une prochaine réunion.