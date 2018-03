Go4Padel: la start-up liégeoise qui étend le Padel en Belgique

Sport proche du tennis et du squash, le Padel est en train de faire de plus en plus d'adeptes. La saison des Interclubs de Padel a d'ailleurs commencé. Il faut reconnaitre que les clubs se multiplient en Belgique. C'est pourquoi la start-up liégeoise "Go4Padel" s’est lancée dans la construction de terrains.

En fait, elle adapte des structures existantes dans des clubs de tennis pour en faire des aires de jeu de Padel. Mais la particularité de cette start-up, c'est qu'elle a développé un outil de gestion sur le web.

Go4Padel, c'est l'histoire de deux amis liégeois, Boris Antoine, et Benjamin Pirard. En 2015, ils décident d'importer le Padel en Belgique et lancent l'entreprise Go4Padel. Mais leur point fort, c'est une plateforme en ligne qu'ils proposent aux clubs à qui ils vendent des terrains. Benjamin Pirard, responsable de la communication: "Elle permet de contracter les abonnements, elle gère les tournois et les différents événements sur la plateforme et c'est vraiment ces trois produits couplés, le terrain de Padel, le système de réservation et le boitier intelligent, qui permettent de rendre les terrains autonomes".

Ils sont les seuls en Belgique à proposer ces trois produits réunis sous une seule et même entreprise, avec un système innovant pour réserver un terrain: "Le club ici a installé un terrain, il utilise la plateforme comme outil de gestion de terrain et il a un boitier pour la gestion d'accès de son terrain. Une personne qui réserve se rend sur le site www.go4padel.be, il choisit sa plage horaire et le club dans lequel il veut jouer, il réserve, il reçoit par mail un code et le résumé de sa réservation. Une fois arrivé sur le terrain, il entre le code dans le boitier, le terrain s'ouvre, et il a accès au terrain pendant la durée de sa réservation".

La start-up liégeoise est très ambitieuse. Elle projette d'installer des terrains de Padel et son outil de gestion partout en Belgique et rêve de tenter l'aventure à l'étranger.