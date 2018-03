Gilles Vandeweerd, le comédien belge qui monte

Ce mercredi 28 mars sort sur les écrans " Le Collier rouge", un film adapté du roman éponyme de l'écrivain français et membre de l'Académie française, Jean-Christophe Rufin. A l'affiche de ce film réalisé par Jean Becker, on trouve notamment Nicolas Duvauchelle, François Cluzet, ainsi qu'un jeune comédien originaire de la région liégeoise, d'Herstal très précisément: Gilles Vandeweerde. Agé de 26 ans, ce passionné de cinéma et de théâtre n'avait cependant pas prévu d'en faire son métier. " C'est quelque chose qui a mûri en moi" explique-t-il " à la fin de mes humanités, il a fallu choisir une orientation d'études. Par défaut, j'ai fait le choix des Sciences économiques parce que je ne me débrouillais pas trop mal en mathématiques et sans conviction aucune, je suis parti pour quatre ans...enfin, trois ans et demi car je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'aimais déjà beaucoup le cinéma, je travaillais dans un théâtre et ça provoquait un grand bien être en moi et je me suis dit qu'il était temps que je prenne une vraie décision dans ma vie."

Les Cours Florent à Bruxelles

Retenu au concours du Festival du Film Policier de Liège, "Le Carrefour des Comédiens", Gilles Vandeweerde intègre la première promotion des Cours Florent, à Bruxelles. "J'ai aimé instantanément, dès ma première semaine de stage il y a cinq ans maintenant. J'ai su tout de suite que je ne me trompais plus" se souvient Gilles Vandeweerde" j'ai fait partie de la première promotion de ces célèbres cours dispensés aujourd'hui à Bruxelles. On était la première génération donc on a essuyé les plâtres. J'ai pu faire mille choses au Cours Florent que les étudiants actuellement n'ont plus la possibilité de faire. J'ai pu tout essayer, suivre tous les cours que je voulais. J'étais à l'école de 8h du matin à 23h!".

Le jeune comédien belge vit maintenant la plupart du temps à Paris. Il aime revenir à la maison voire sa famille et ses amis et savoure sa toute fraîche notoriété avec sérénité et modestie. "Quand je rentre le week-end et que je vais boire un verre avec les potes, je fais la part des choses. C'est vrai que c'est hyper gratifiant de constater que l'on reconnaît mon travail mais en même temps, je suis encore loin d'être arrivé, j'ai encore beaucoup de choses à prouver et donc je vis les choses assez bien, grâce aussi aux gens qui m'entourent."

Aux côtés de Marie Gillain, Gilles Vandeweerde s'est également vu confié un des rôles majeurs dans la série télé "Souviens-toi", à découvrir bientôt sur la RTBF.