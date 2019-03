Gilets jaunes interpellés à Paris : deux Liégeois toujours en garde à vue

Ce week-end, sept Belges ont été interpellés à Paris, en marge de la mobilisation des gilets jaunes. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à des violences, saccages et pillages sur les Champs-Elysées.

Parmi eux, quatre Liégeois. Deux d'entre eux, ont été libérés après près de 48 heures de garde à vue et une comparution immédiate devant le juge. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Il leur est reproché d'avoir profité du chaos ambiant pour récupérer des habits provenant de magasins vandalisés. Ils ont été condamnés pour recel à une peine de 150 et 300 euros d'amende, assortie d'une interdiction de se rendre à Paris pendant un an.

Pas de nouvelles des deux autres Liégeois, qui seraient toujours gardés à vue. Aucune information non plus concernant les autres Belges interpellés. Le ministère belge des affaires étrangères ne souhaite pas communiquer sur le sujet.