Gestion de l’épidémie du Covid en province de Liège : pas de grande révolution mais un rappel fort à la prudence

Des rencontres à tout niveau ont eu lieu ce matin à propos de la situation en province de Liège : au niveau fédéral d’abord, avec le comité provincial de crise ensuite, qui s’est réuni ce matin. On s’y attendait, devant les chiffres inquiétants de l’épidémie, Liège devait réagir. Mais pour l’instant, aucune mesure spectaculaire n’est annoncée.

"Un arrêté du gouverneur sera pris dans le courant de l’après-midi pour réaffirmer ce qui a déjà été globalement décidé, explique Hervé Jamar, le gouverneur, mais pour amplifier des mesures, notamment en termes de ventilation, en termes de télétravail, en termes de gestion des événements par les bourgmestres. Ça veut dire que les événements pourront avoir lieu mais moyennant un encadrement fort, à l’instar de ce qui se passe dans la Région de Bruxelles Capitale. La province de Liège devait prendre des décisions".

Pas de nouvelles mesures mais une réaffirmation de ce qui a été mis en place

Amplification mais pas de nouvelles mesures contraignantes : le port du masque reste obligatoire à l’intérieur pour les manifestations de plus de 200 personnes, à l’extérieur au-delà des 400 personnes, rappel de gestes barrières et "le port du masque", martèle le gouverneur, "qu’on a eu tendance à oublier, dans les endroits à forte densité. On constate que, dans 60 écoles environ, il y a des contaminations, donc il y a une obligation de ventilation de tous les espaces publics et si possible privés également."

Ce sont des mesures connues mais qui s’étaient atténuées et qui sont donc réaffirmées, vu le taux de contamination actuellement observé.

Toutes les communes ne sont pas concernées de la même manière par l’épidémie. "C’est pour cela qu’il y a un socle commun, poursuit Hervé Jamar, pour l’ensemble des communes de la province. Il y a aussi une collaboration avec les bourgmestres, avec le relais de mes services pour dire, dans telle ou telle commune, en fonction des chiffres et des clusters, certaines communes devront applique plus fortement les mesures".

Va-t-on vers un Covid Safe ticket généralisé à Liège ?

Va-t-on vers un Covid Safe Ticket généralisé à Liège ? Pas maintenant en tout cas. "Avant le 1er octobre, rappelle le gouverneur, il n’est pas légalement admissible mais il est fortement recommandé pour tous les événements importants, en concertation avec les bourgmestres et la validation des services du gouverneur. Comme ça, on peut continuer à vivre, avec toutes les précautions voulues."