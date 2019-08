Georges, le président du groupe Moury, est décédé

Pendant près d'un quart de siècle, il a présidé aux destinées de l'un des plus grands acteurs wallons du secteur du bâtiment. Georges Moury s'est éteint ce mercredi en début d'après-midi. A la fois constructeur et promoteur, c'est sous son impulsion que le groupe Moury, coté en bourse, a franchi l'an dernier les cent illions de chiffre d'affaires. Le Val-Benoît, le théâtre de l'Emulation, la Médiacité, la Boverie, voilà quelques-uns des derniers chantiers qui illustrent à quel point cette firme a façonné depuis un siècle, et continue de façonner le paysage urbain liégeois.

Georges Moury avait dès les années septante commencé à prendre la succession de son père et de son grand-père, qui avaient développé cette petite entreprise bressoutoise, à l'origine spécialiste du logement social.