Gens du voyage à Nandrin: un compromis a été trouvé

Des gens du voyage viennent de s'installer dans la commune de Nandrin. Arrivés d'Amay à bord de 17 caravanes immatriculées en France, ils ont pris place sur les terrains du club de foot local, après en avoir forcé l'entrée.

Une épreuve de force n'amènerait rien

Le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens, a préféré jouer la carte du dialogue. D'autant que ces gens du voyage sont des habitués. Ils s'y étaient déjà installés il y a une dizaine d'années et encore au cours de l'été 2018.

Le bourgmestre a donc rencontré un des responsables de la communauté pour tenter d'arriver à un compromis: "On a beaucoup palabré hier" explique Michel Lemmens. "On est arrivé à un compromis de deux semaines, ce qui me parait être relativement acceptable. En tant que bourgmestre, j'ai dû rédiger un arrêté d'expulsion, ces personnes sont donc expulsables dès aujourd'hui. Mais de toute façon, une épreuve de force n'amènerait rien. Il y a des enfants. Ça veut dire qu'on devrait mobiliser une quarantaine de policiers, des engins lourds, avec tous les risques d'accident que cela peut comporter. Je n'en vois pas l'intérêt. Parce que si c'est pour qu'ils aillent dans la commune voisine et envoyer la patate chaude à ma collègue de Tinlot ou de Neupré, je n'en vois pas l'intérêt".

Michel Lemmens estime que la Région wallonne devrait créer plus d'infrastructures pour accueillir ces gens du voyage.

En attendant, ces familles ont accès à un point d'eau et au raccordement électrique. Et des agents communaux sont chargés de les encadrer, pour que ce court séjour se passe au mieux.