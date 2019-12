"Génération sandwich" ou quand les quinquas et plus aident à la fois leurs enfants et leurs parents

On estime que plus d'un million de Belges qui ont la cinquantaine et la soixantaine ont encore aujourd'hui un de leurs parents. (Des chiffres que publient pour la première fois statbel dans la presse flamande). Des parents dont ils doivent souvent s'occuper en plus de leurs enfants et petits-enfants. C'est la "génération sandwich", qui doit s'organiser pour s'occuper de tout le monde alors qu'elle travaille encore.

Christian, un des fils de Paula, et Virginie, sa belle-fille. - © RTBF

Aujourd'hui, c'est également le jour du ravitaillement en boissons pour Paula. Une des missions attribuées à sa belle-fille: "Si elle a des problèmes au niveau ménager, je lui donne un coup de main" explique Virginie. "Si j'arrive et qu'elle est en train de faire son lit, je lui donne un coup de main aussi. Et je fais les courses avec elle. J'essaye de faire du mieux que je peux". Virginie qui a également deux enfants issus d'un précédent mariage, vient donc toutes les semaines donner un coup de main à sa belle-mère.

Son mari, également père de deux enfants d'une vingtaine d'années, fait la navette tous les jours vers Bruxelles. Ils jonglent donc comme ils peuvent entre toutes ces obligations familiales.

Je n'irai jamais dans un home

Si aujourd'hui, la presque octogénaire reste encore indépendante pour ses repas et ses soins, cela ne sera pas toujours le cas. Mais Paula sait ce qu'elle veut. Elle ne quittera jamais sa maison: "Oubliez de me mettre dans un home. Je prendrai un lit d'hôpital. Je me suis arrangée avec l'infirmière Nadine. Quand je ne serai plus capable, elle viendra m'aider pour la douche". Une envie de rester chez elle qui demandera un investissement encore plus grand de ses deux enfants. Entre le travail, les enfants et les parents, Christian et Virginie espèrent qu'ils arriveront à assumer.