Geer: la réserve naturelle du Haut-Geer est rouverte au public

A Geer, la réserve naturelle du Haut-Geer est enfin à nouveau accessible au public. Elle était fermée depuis le 21 juillet à cause de la présence de botulisme dans une partie des bassins. Cette maladie peut toucher les étangs en cas de forte chaleur. Si la forme détectée était inoffensive pour l'homme, elle a par contre tué de nombreux oiseaux. Les responsables de la réserve naturelle en ont trouvé 170 mais le nombre total de victimes pourrait être deux fois plus élevé. La réoxygénation de l'eau des bassins touchés et l'évolution de la météo ont permis de venir à bout des bactéries.

Si vous vous rendez dans la réserve naturelle du Haut-Geer, sachez que, en cette période de migration, vous pouvez notamment espérer y observer des espèces remarquables comme la panure à moustaches ou la rémiz penduline.