Gault&Millau: Benoît Nihant élu chocolatier de l'Année 2021 pour la Wallonie

Pour la cinquième fois, le guide Gault et Millau a entrepris de sélectionner les meilleurs chocolatiers belges. Plus de 130 au total ont été sélectionnés, dont une quinzaine de la province de Liège.

Et c'est le Liégeois Benoît Nihant qui a l'honneur d'être élu Chocolatier de l'Année 2021 pour la Wallonie. Une belle reconnaissance pour cet ingénieur de formation qui a créé sa chocolaterie il y a maintenant près de 15 ans. " On a commencé nos premières recettes dans un garage à l'arrière de chez mes parents. Celui-ci avait bien-sûr été aménagé pour répondre aux normes d'hygiène. Nous y avons créé nos premières recettes et nous avons été les faire goûter au Comme chez Soi et à la Villa Lorraine, deux restaurants gastronomiques reconnus. C'est là que l'histoire de la Chocolaterie Benoît Nihant a commencé. Ensuite, on a ouvert un certain nombre de magasins et on est maintenant présent à l'étranger également".

Ce qui caractérise la Chocolaterie Benoît Nihant, c'est son caractère entièrement artisanal. "Nous, on est vraiment sur les matières premières nobles, de première qualité, non mélangées, sélectionnées et travaillées par nous-mêmes et non pas en amont par des industriels" explique le lauréat. "On est très fier d'intégrer toute la chaîne de production dans notre atelier à Awans" conclut-il.

Benoît Nihant est évidemment très heureux d'être reconnu par le célèbre guide français, même si, comme le chocolatier liégeois aime le souligner, la plus belle des reconnaissances reste celle des clients.