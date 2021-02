"Gaston, y a l'téléfon qui son"! Nouveau brasseur 100% verre recyclable à Beaufays

"Gaston y a l'téléfon qui son" ... et c'est le brasseur qui répond! Gaston, c'est effectivement le nom d'un nouveau brasseur, un service de livraison à domicile, lancé par un jeune couple de Beaufays.

Leur concept: remettre à l'honneur ce "vieux métier", en ne livrant que des bouteilles en verre, comme avant. Nous avons suivi Gaston dans sa tournée.

Une façon de se réinventer, Covid oblige

Gaston, qui s'appelle en réalité Maxime. Avec sa femme, ce jeune trentenaire a décidé de rebondir dans le cadre de la crise sanitaire: "En tant que cuisinier, j'étais de nouveau à l'arrêt. Il faut donc bien se réinventer. Et une semaine après l'annonce du confinement, j'ai décidé d'acheter une camionnette, de créer une société, d'acheter un stock de boissons ... et de créer Gaston. C'était l'idée du brasseur de l'époque, du temps de nos grands-parents. Le brasseur venait déposer les casiers de soft, de lait, de vin, de bière...". C'est vert et c'est donc en verre puisque le couple a décidé de ne livrer que des bouteilles en verre, 100% recyclable.

Un concept d'antan revisité

Les livraisons se font donc comme autrefois, mais elles sont aromatisées à la technologie d'aujourd'hui. Ce qui a séduit, Jérôme, un des clients: "On avait les services auparavant d'un brasseur, mais ici, ce qui m'a séduit surtout dans le principe, c'est qu'on peut commander en ligne, directement, payer en ligne. Tout est clair. On vient, on nous livre, on nous reprend nos vidanges. Quel plaisir de ne pas se casser le dos à prendre les packs d'eau et à devoir les rentrer chez nous".

A titre d'exemple, par rapport aux grandes surfaces, le surcoût est de deux cents par bouteille d'eau. En deux mois, ce nouveau brasseur a déjà fidélisé une centaine de clients, dont une quarantaine de PME.