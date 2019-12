Garrett List, musicien new-yorkais qui s'est improvisé liégeois, est décédé

Ce virtuose du trombone, liégeois d’adoption, s’est éteint ce vendredi en début d’après-midi, à l’âge de 76 ans. Dès les années soixante, il s’est imposé sur la scène musicale new-yorkaise, avant d’enseigner son art, et de finir par créer, une vingtaine d’années plus tard, à l’invitation d’Henri Pousseur, la classe d’improvisation du conservatoire. Débarqué en cité ardente presque au hasard des rencontres, il est tombé sous le charme de la ville, et il y est resté. Avec son immense talent de pédagogue, il a formé plusieurs générations de jazzmen, et animé de multiples formations plus ou moins éphémères. Il a longtemps hanté les nuits du "Lion S’Envoile", lieu mythique de la création artistique.

Parmi ses œuvres les plus connues, il a par exemple signé la partition du spectacle théâtral du Groupov sur le génocide rwandais, ou encore "Etat de Siège", une cantate sur un poème du palestinien Mahmoud Darwich. Une trajectoire éclectique, à la fois populaire et savante, qui vient donc de s’interrompre brutalement.