Garde médicale à Verviers: les appels au 1733 seront désormais triés par un centre 112

Pour joindre le service de garde de médecine générale, il faut composer le 1733. Mais en ce qui concerne l'arrondissement de Verviers, à partir d'aujourd'hui, il y a du changement. Pas dans le numéro, c'est toujours le 1733, mais bien dans le traitement des appels. Ils seront triés en fonction, non plus des codes postaux, mais bien de critères médicaux, par un centre 112.

C'est un avantage pour le patient. Cédric Dupont, coordinateur du service de garde médicale verviétois: « Cette prise en charge par un centre de tri professionnel va permettre de garantir une meilleure prise en charge, une meilleure sécurité pour le patient. On a facilement entre 5 et 10% d'appels qui arrivent chez nous qui sont en réalité des appels d'urgence. Deuxième point positif, c'est le temps d'attente. Actuellement, en période d'épidémie, les gens qui arrivent dans notre secrétariat médical doivent attendre parfois 10 ou 15 minutes au téléphone. Comme ils vont être pris en charge par un centre 112, la réactivité sera évidemment beaucoup plus importante ».