Galeries et centres d'art liégeois rentrent en piste au Musée de la Boverie

"En Piste !" est la 5e édition d’une opération menée à l’initiative de l’Échevinat de la Culture de la ville de Liège qui vise à rassembler, au même moment et au même endroit, le travail d’une trentaine de galeries et de centres d’art de la région liégeoise. Et c’est le Musée de la Boverie qui accueille cet événement qui a lieu du 25 au 29 octobre.

Fanny Laixhay (coordinatrice) : "Les galeristes sont tout à fait libres de défendre les artistes qu’ils veulent exposer, c’est vraiment leur choix. Généralement il s’agit d’artistes belges mais nous avons aussi quelques artistes internationaux".