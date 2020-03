Galeries commerciales ouvertes mais avec restriction

Branle-bas de combat ce matin dans tous les secteurs touchés par les mesures gouvernementales pour tenter d’enrayer l’épidémie de coronavirus.

C’est le cas notamment dans les galeries commerciales où se côtoient moyennes surfaces alimentaires, pharmacies, Horeca et autres magasins.

A Belle-Ile, une des plus grandes galeries de la région liégeoise, on prépare la communication pour les clients dans la galerie mais aussi via les sites et réseaux sociaux.

La galerie restera accessible mais avec certaines restrictions.

" Clairement, la galerie restera effectivement accessible. Tous les commerces seront ouverts en semaine sauf l’Horeca. Ce week-end, seuls les magasins alimentaires et les pharmacies ouvriront comme c’est prévu dans les mesures", explique Kasper Deforche, le CEO de Werelhave, le propriétaire de Belle Ile.

Reste la délicate question des sandwicheries et autres restaurations rapides qui délivrent des produits alimentaires à emporter mais proposent aussi de déguster sur place. Là, l’interprétation peut varier. "C’est toute la question de la définition. On a compris, et c’est d’ailleurs la Ministre qui l’a communiqué ce matin à la radio, que les plats à emporter, il n’y a pas de soucis donc j’imagine que les Horeca vont réfléchir eux-mêmes comment ils peuvent faire oui ou non, en tenant compte des restrictions, pour garder leur exploitation."

Du côté de Médiacité, on laissera une entrée partielle , du côté du Delhaize ce samedi et le reste devrait être fermer. Pour les sandwicheries et autres lieux de dégustation: "je pense que c'est assimilé à l'Horeca", explique le directeur donc cela devrait être fermé. On le voit, les interprétations peuvent varier d'un à l'autre.