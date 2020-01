Fusillade de Tiège : des peines de 11 et 13 ans pour les principaux prévenus

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu son jugement ce mercredi dans le dossier de la fusillade de Tiège. Nicolas Grebesa écope de 13 ans de prison, Les peines sont de 11 ans pour Najib Bakrim et Tarek Benjoujemaa. Le quatrième prévenu, Mohamed Rebah, poursuivi pour le seul motif de recel et séjour illégal, est condamné à 7 mois.

L'un des prévenus, Tarek Benjoujemaa était absent à l'audience, il a refusé de comparaître.

La nuit du samedi 13 au dimanche 14 octobre 2018, après avoir évité un contrôle de police à proximité de Verviers, les individus avaient ouvert le feu à l’arme lourde en direction du combi de police de la zone locale Vesdre qui tentait de les intercepter.

Une policière et un policier avaient été blessés par les tirs des truands : la policière aux jambes et le policier à la tête, frôlé par une balle. Malgré l’arrivée de renforts et l’intervention d’un hélicoptère, les fuyards étaient parvenus à s’échapper à pied dans la pénombre, abandonnant le van utilisé lors de la course-poursuite.

Des personnes connues de la justice pour grand banditisme

Dans ce véhicule, les enquêteurs avaient retrouvé des indices et traces permettant d’identifier des suspects. 3 d'entre eux avaient été rapidement interpellés. Le quatrième, Nicolas Grbesa, un ressortissant croate, avait été arrêté un mois plus tard. Tous étaient connus des forces de police, pour des actes violents et de grand banditisme. Ils avaient été arrêtés, à la suite de la fusillade, pour association de malfaiteurs, de tentatives d'homicides volontaires, de vol avec effraction (pour le vol du van) et de port et détention d’armes prohibées.