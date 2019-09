Fusillade à Liège: "Le suspect était contre le mur, le ton commençait à monter" raconte un témoin

Un policier est entre la vie et la mort à Liège. Il a été blessé par balle ce matin, lors d'une intervention. C'est un contrôle de véhicule qui a mal tourné. Lors de la fouille du conducteur suspect, celui-ci a tout à coup sorti une arme et a tiré en direction de la tête du policier. L'un de ses collègues a immédiatement riposté, tuant l'assaillant.

Les faits se sont passés dans la rue de Visé. Une rue dans laquelle se situe la banque d'Alain Fagnant-Polis. Ce matin, le gérant est arrivé sur son lieu de travail vers 8 heures. Il a constaté qu'un véhicule de la police était garé à côté de l'agence, tous feux allumés.

Maxime, reste avec nous

Quand Alain Fagnant-Polis est entré dans la banque, les deux policiers étaient en train de fouiller le suspect. Il raconte: "Le suspect était contre le mur de notre parking et les deux policiers l'entouraient. Je pense que le ton commençait à monter. Je suis passé à trente centimètres. J'étais dans l'agence depuis deux ou trois minutes quand j'ai entendu d'abord un coup de feu, puis trois-quatre autres coups de feu. Avec ma collègue, on s'est demandé ce qui se passait. On a vu une personne étendue par terre, blessée à la tête. J'ai dit à ma collègue: je crois que c'est le policier. Ses collègues criaient: allez Maxime, reste avec nous, reste avec nous!". Et puis de nombreux renforts de police sont arrivés. Des dizaines de policiers ont barré tout le quartier".

C'est un banquier choqué et ému qui nous a raconté ce qu'il a vu ce matin. Il suit d'ailleurs l'évolution de l'état de santé du policier gravement blessé d'heure en heure dans les médias.