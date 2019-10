Fusillade à Liège: le pronostic vital du policier liégeois n'est plus engagé

Un policier grièvement blessé en intervention à Jupille - JT 19h30 - 09/09/2019 A Liège, le policier qui a reçu une balle lors d'un contrôle de véhicules est toujours entre la vie et la mort. Son pronostic vital reste engagé. L'automobiliste a été abattu. Récit de cette fusillade tragique qui, une fois de plus, a visé des policiers à Liège. A l'hôpital de la Citadelle à Liège, le policier qui a été touché par balles est aux soins intensifs. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son état de santé actuel ?