Frigos: une campagne pour davantage de recyclage

Le Belge est plutôt bon dans tout ce qui est recyclage, sauf en ce qui concerne les frigos. Chaque année, ce sont quelque 220 000 réfrigérateurs qui disparaissent dans la nature. C'est pourtant assez simple de les recycler dans notre pays.

Quand vous achetez un nouveau frigo, le magasin dans lequel vous l'avez acheté a l'obligation légale de reprendre l'ancien modèle pour l'envoyer dans une filière de recyclage, mais il n'a pas l'obligation de le recycler. Et certains magasins en profitent plutôt pour les revendre, ce qui pose pas mal de problèmes.

1/3 du flux vendu n'arrive pas chez le recycleur

Chaque année, plus de 250 000 frigos sont dépecés chez Recydel, une entreprise liégeoise. La première étape, c'est le retrait de la prise, de la porte, et des bacs de rangement. La carcasse passe ensuite par une table d'opération pour vider son système de refroidissement. Rudi Reinartz, Directeur de Recydel (traitement et recyclage des électroménagers): "On fore le compresseur, et puis par du vide, on aspire ce mélange de gaz et d'huile. Ce sont des gaz très polluants qui sont récupérés. Par la suite, on le traite pour vraiment séparer l'huile avec les gaz".