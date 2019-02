Frigo solidaire rue St-Leonard, un an après l'ouverture: un bilan mitigé

Un frigo solidaire est situé depuis un an, rue Saint-Léonard à Liège. L'objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Sur le papier, le principe est simple : récolter des invendus ou des dons alimentaires pour les mettre à disposition dans un frigo librement accessible.

Les 8 étudiants qui vivent dans ce kot-à-projet, concept de logement communautaire et visant un projet social, se relaient en semaine du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Contrairement au début, il n'y a plus qu'une heure d'ouverture, contre deux auparavant. La plage horaire avec le plus d'affluence a été privilégiée.

Mehdi est étudiant en infographie et participe au projet. Pour lui, il est question aussi de sensibiliser : "On essaie d’informer les gens, de leur expliquer qu’ils peuvent nous ramener leurs chocolats, leurs yaourts ou leurs fromages. Même si voilà, ça fait une semaine que ça a été périmé, pour certains produits, on peut monter à plus d’un mois. Tout ceci aussi pour éviter un maximum de gaspillage".

Le besoin est toujours là. Un signe révélateur pour Lola Grignard, permanente Jeunes FGTB, qui soutient le projet :"C’est quand même malheureusement une sorte d’indicateur de la précarité qui est quand même grandissante dans le quartier. Les publics que l'on rencontre principalement sont des mamans seules avec leurs enfants ou des personnes âgées qui sont fort isolées".

Faire tenir le projet n'est pas toujours évident

Le projet rencontre deux difficultés. Il est difficile de trouver de l'approvisionnement et le Friskot est accessible uniquement en période scolaire, soit hors vacances et sessions d'examens. Être étudiant, c'est aussi avoir des responsabilités vis-à-vis de ses études et assumer quotidiennement le projet n'est pas toujours facile comme nous l'explique Anna-Maria, 20 ans et étudiante en philosophie : "On a essayé l’année passée avec des bénévoles externes, mais ça a été trop compliqué pour nous étudiants, de gérer ça. On n’est pas formé pour ce genre de travail, qui est quand même un travail social. Savoir gérer le frigo et nos études est quelque chose qui est difficile à faire. On a des étudiants en plein mémoire, on doit aussi prendre ça en compte".

Malgré les difficultés rencontrées, ce projet social n'est pas voué à la fermeture. Alors si vous avez régulièrement des aliments en surplus, ou si vous êtes dans le besoin, n'hésitez à vous rendre du lundi au vendredi entre 18h et 19h, rue Saint-Léonard au numéro 332.