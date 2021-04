Free Rider Problem, une exposition "absurde" d'Arnaud Eubelen

Construire des installations avec des matériaux de récupération, c'est le défi qu'a réalisé Arnaud Eubelen, artiste plasticien. Pour réaliser son exposition au Musée en plein-air du Sart-Tilman, il est monté sur son vélo et a arpenté les forêts et bâtiments du site afin de repérer et trouver des matériaux de construction.

Âgé de 29 ans, Arnaud Eubelen se passionne dans la création d'œuvres souvent inspirées d’objets du quotidien comme des meubles, luminaires ou formes architecturales parlant à tous (cabanes, abris). Dans cette exposition, il a décidé de montrer que l’on pouvait réaliser des œuvres sans devoir systématiquement produire de nouveaux matériaux. Ainsi, chacun des éléments qu’il utilise dans son exposition a été récupéré sur le site du Sart-Tilman, que ce soit dans les caves de l’université ou de l'hôpital, dans le parc à conteneurs ou dans les bois : "J’ai mis deux troncs sur mon vélo parce que je savais que j’allais transporter beaucoup de choses. Il y avait cet aspect performatif dans le fait de me déplacer avec mon vélo avec les matériaux sur le vélo, d’apporter les outils sur place, de travailler sur place, et d’au final faire corps avec le milieu.”.

Au travers de l’exposition, Arnaud Eubelen met en exergue les matériaux qu’il a été récupérer à gauche et à droite. Il souhaite transmettre leur vie d’antan au public et leur donner une seconde vie en les intégrant dans l’environnement: “C’est pas nécessairement le discours de récupération des matériaux qui m’intéresse. Mais c’est plutôt la valeur supplémentaire qu’ils ont par rapport aux matériaux sortis d’usine. Je ne dois pas vraiment les retoucher, je les assemble et mets des couches. C’est un travail qui se situe entre le design et l’art.”.

Ne faire qu’un avec le milieu à la sauce Eubelen

C’est en se baladant sur le site du Sart-Tilman et en observant l’environnement qu’Arnaud Eubelen a eu l’idée d’ériger ses installations. Effectivement, chaque œuvre s’inscrit dans son propre milieu: “J’ai beaucoup travaillé sur l’intégration et la perception des œuvres dans un espace ouvert. Je pense que c’est assez rare pour la plupart des artistes puisque ce travail se fait généralement dans un espace clos comme dans un atelier ou une exposition fermée. Mon objectif était d’une part, que chaque œuvre fasse corps avec le milieu, et d’autre part, de solliciter un certain intérêt pour ces endroits, ces lieux où il n’y avait presque rien. J’ai réalisé une sorte d'aménagement.”.