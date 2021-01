Frédéric Daerden seul candidat à la présidence du PS liégeois

Les quotas accentuent la discrimination selon Frédéric Daerden - 11/06/2020 Comment dès lors lutter efficacement contre le racisme ? Instaurer un système de quotas dans les entreprises serait-il une bonne idée ? Pas vraiment selon le Vice-président et Ministre de l’Egalité des chances, Frédéric Daerden. "Je pense que les quotas sont finalement une forme de mise en avant des discriminations et sont contraires à l’objectif que nous devons rencontrer. Je pense qu’il faut sensibiliser, et nous avons eu l’occasion d’en parler régulièrement en commission publique par rapport à la fonction publique dont j’ai la charge. Je crois qu’il faut vraiment qu’il y ait cette diversité au sein de l’administration et nous devons montrer l’exemple. Qu’il y ait aussi cette attention par rapport aux employeurs. Certains sont dans une logique discriminante et il faut évidemment lutter contre ça."