"Francorchamps, Formule Ickx", un ouvrage qui rend hommage à Jacky Ickx sur ce circuit mythique

L’illustrateur pollinois Benoît Deliège, passionné d’automobile, vient de faire paraître via sa propre maison d’édition un 10ème ouvrage sur les sports mécaniques. Son titre : "Francorchamps, Formule Ickx". Un hommage aux performances du plus grand pilote belge de tous les temps : Jacky Ickx.

L’ouvrage est illustré par Benoit Deliège lui-même, avec des textes de l’ancien journaliste sportif de la RTBF, Alain Van Den Abeele, un proche du pilote bruxellois. "Il y a déjà beaucoup d’ouvrages qui sont sortis sur Jack Ickx. Donc je voulais prendre un créneau particulier et je me suis décidé à prendre celui de Francorchamps. Avec les trente participations de Jacky Ickx sur ce circuit, on a une incroyable histoire qui commence en 1963 et qui se termine en 1998." Il faut dire que sur ces trente participations, le pilote décroche dix victoires et se retrouve cinq fois de plus sur le podium. Mais le livre n’évoque pas que les prouesses de Jacky Ickx : "Le livre ne parle pas que de cela non plus. On parle également de ses adversaires sur la piste et ou encore de la jeunesse de certaines automobiles de course, comme les Ford GT40 ou la Ferrari 312."