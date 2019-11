François Piscitello perd son étoile au Guide Michelin

Le célèbre Guide Michelin a décerné ses étoiles hier. Certains restaurateurs sont au 7ème ciel, d'autres sont redescendus sur terre. Comme ce chef de la région liégeoise qui a perdu son étoile. François Piscitello, le chef de la Villa des Bégards à Embourg, est évidemment déçu et surpris. Nous l'avons rencontré.

Vous êtes déçu, surpris?

"Je suis surtout surpris car je ne m'y attendais pas du tout étant donné que la cuisine que je fais est toujours la même depuis toujours. Je n'ai rien changé dans la présentation des assiettes. C'est une décision que je ne m'explique pas pour l'instant et je ne peux rien dire d'autre".

Comment allez-vous rebondir?

"Je vais travailler comme toujours, comme d'habitude, rien ne va changer, mes produits seront toujours de qualité, la recherche toujours du bon produit. Et ce qui me plaît surtout, ce sont les saveurs bien entendu et donner l'impression que ma cuisine, elle est à moi".

Vous avez reçu beaucoup de marques de sympathie de confrères, de clients. Ça vous fait plaisir?

"Enormément. J'ai été très très très touché et même ému car on ne sait jamais et là, j'ai eu énormément de sympathie qui m'encourage à rester ce que je suis et à faire ce que je fais".

Vous gardez le cap, vous gardez la cuisine du sud. Vous n'allez pas changer?

"Non, non, pas du tout, je vais garder mon style. Je ne sais faire que ça, c'est mon style, c'est ma personnalité, c'est ma philosophie. Donc, pas de raison de changer quoi que ce soit".

Le chef a rendez-vous en janvier avec le Guide Michelin pour essayer de comprendre cette suppression d'étoile.