François Fornieri sera libéré de la prison de Marche-en-Famenne ce midi

Les libérations préventives ont pris du retard. François Fornieri et Pierre Meyers devaient être libérés de la prison de Marche-en-Famenne ce matin. Finalement ils devraient quitter l’établissement pénitentiaire à midi. Selon le directeur de la prison de Marche, les ordonnances de libération conditionnelle des deux prévenus n’avaient "toujours pas été signées au parquet de Liège par le magistrat". Elles sont finalement arrivées à 11h30 à la prison et François Fornieri et Pierre Meyers devraient donc être libérés à midi.

Hier, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège avait ordonné leur libération sous conditions. La décision avait été prise après plusieurs heures de délibéré, suite à des débats autour du dossier Nethys. La sortie de prison hier soir avait été compromise, car il faut respecter des procédures de transmissions d’actes officiels.

Depuis ce matin la police locale est présente sur place car celle-ci s’attendait à voir la presse sur place.