François Fornieri: "Nous avons fait notre boulot au conseil d'administration de Nethys"

Ce mercredi soir, c’était cocktail de rentrée au cercle d’affaires B19, présidé par François Fornieri. L’occasion de prendre le pouls des industriels et des commerçants liégeois après l’emballement médiatique de ces derniers jours à propos de l’affaire Nethys.

Globalement, l’homme conserve l’estime de ses pairs."C’est quelqu’un de très inspirant", "il représente le dynamisme", "il faut des gens comme ça, qui sont ambitieux, et qui remuent les choses", voilà les commentaires parmi les plus fréquents. Ils ne sont guère nombreux à désapprouver publiquement la manière dont il orchestre le démantèlement de Voo. Quelques-uns se risquent à hasarder que des pratiques habituelles dans une société privée ne peuvent pas être admises dans le secteur public, avec l’argent de la collectivité. Mais de là à accepter le reproche de "consanguinité" entre décideurs économiques et politiques, c’est une autre paire de manches. Tout au plus est-ce accepté, "parce que c’est parfois pour un mieux…"