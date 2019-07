Francofolies de Spa : le plein de festivaliers pour l’édition 2019

Du 18 au 21 juillet 2019, 150.000 personnes ont investi les rues de Spa et se sont pressées devant les scènes des Francofolies.

150.000 festivaliers, c’est 10.000 de plus que l’an dernier. Charles Gardier, un des organisateurs, s’est réjoui de ce succès de foule. Au-delà des chiffres, cette 26e édition est aussi une nouvelle réussite artistique : " On est heureux de cette édition, on a vécu des concerts incroyables, une ambiance magnifique. Je retiendrai également le succès des artistes belges et des femmes sur toutes les scènes ".

Une programmation éclectique

C’est vrai que le public se souviendra longtemps de cette édition. De la chanteuse belge Angèle au vétéran Patrick Bruel en passant par le rappeur Orelsan, il y en avait pour tous les goûts, tous les âges. Les organisateurs ont réussi le pari d’un festival populaire, accessible à tous.

La sécurité au top

Ce public familial a visiblement contribué à la bonne ambiance dans la ville d’eau. Les organisateurs sont heureux du bilan de sécurité. Les équipes de secours ont enregistré 50% d’interventions en moins que l’année précédente comme le souligne Charles Gardier : " On n’a jamais eu aussi peu d’interventions, aussi peu de problèmes avec des personnes évacuées. Concernant l’opération spécifique menée sur les problématiques de harcèlement et d’agression, il n’y a eu aucune intervention ni plainte pour des faits de mœurs ".

Une ville en fête

Le succès des concerts gratuits, du village Foodtruck ou des Francos gourmandes sont aussi un autre motif de satisfaction. Pour Charles Gardier, ces nouvelles offres proposées au public constituent un vrai plus : " Ça veut bien dire que ce festival continue de faire battre la ville. On vit très bien cette évolution avec des commerçants qui se sont investis différemment, qui se sont posé des questions, c’est normal. Tout changement amène à ces réflexions ".

Une première en 26 ans d’existence

Seule petite ombre au tableau, l’annulation du concert de Thérapie TAXI. Comme, il s’agissait d’une tête d’affiche et d’une exclusivité, les Francofolies de Spa ont proposé un remboursement pour la première fois depuis la création du festival. Une petite centaine de festivaliers ont introduit la demande.