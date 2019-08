Francofolies de Spa: la procédure de remboursement du solde des comptes cashless est ouverte

Si vous avez assisté aux dernières Francofolies de Spa, que vous avez utilisé le système de paiements cashless en vigueur depuis 2018 et que vous souhaitez obtenir le remboursement du solde de la somme chargée sur votre bracelet ou votre carte, vous pouvez introduire votre demande depuis ce 1er août via le site internet des Francofolies. Vous avez un mois, soit jusqu'au 31 août, pour le faire.

Pour surveiller les opérations et aider les utilisateurs en difficultés, Pierre Angenot, le responsable cashless des Francofolies de Spa, est rivé à son ordinateur. " Voici un message d’une personne qui ne retrouve plus son bracelet. ", explique Pierre Angenot, " Mais elle a toujours son ticket et le code-barre. Je lui communique les informations dont elle a besoin afin qu’elle puisse accéder à la plateforme. Les personnes qui malheureusement ont égaré le bracelet et le ticket, je ne peux plus rien pour elles, malheureusement. "

La procédure

La procédure passe donc par la plateforme que vient d’évoquer Pierre Angenot : " On commence par venir sur le site internet du festival, sur la page cashless. On clique sur " remboursement " et on encode à la fois son adresse email, le code PIN qui se trouve au-dessus du QR Code de la carte et puis l’ID unique de la puce. Dans une deuxième fenêtre, on encode ses renseignements bancaires, puis on confirme ces informations et on reçoit un mail qui confirme le montant qui sera remboursé. "

La période pour l’introduction des demandes a été allongée. " L’an passé, on était un peu court. Beaucoup de personnes n’ont pas eu le temps. Et donc cette période est portée à un mois. " Elle était de douze jours l’an dernier. Autres nouveautés : les remboursements seront effectués hebdomadairement et plus seulement en fin de période, tandis que les frais passent à 1 € contre 2,50 € l’an dernier.

Ce jeudi sur le coup de 11h30, alors que les demandes pouvaient être introduites depuis 7h, on en comptait 311. " Sur 21.000 bracelets éligibles, donc ça fait 1,5%. Ça commence doucement. ", relevait Pierre Angenot, " Le système évidemment a repéré tous les bracelets sur lesquels il restait de l’argent et il les a transférés dans la plateforme de remboursement. " Si la somme est inférieure ou égale aux frais, la personne ne sera évidemment pas remboursée. Mais vous pouvez introduire une demande, qui sera honorée, même s’il reste 1,50 € sur votre compte cashless.

Les réponses d'un être humain

" Dans certains festivals, on a affaire à un système de répondeur automatique. Moi, je ne suis pas pour. C’est la raison pour laquelle, lorsque je réponds aux festivaliers, les festivaliers ont mon nom et toutes mes coordonnées. Ils ont un être humain qui leur répond et c‘est une chose à laquelle je suis particulièrement attaché. Quand je vois parfois le niveau de détresse de certaines personnes, je me dis que c’est une chose fort importante. ", explique encore Pierre Angenot avant de nous signaler un cas très particulier rencontré cette année : " Ce festivalier-ci s’était trompé et il avait chargé 1500 € sur son bracelet ! Nous l’avons invité à ne pas passer par la plateforme et nous l’avons remboursé avant la procédure. "