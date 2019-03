Francofolies de Spa : Kid Noize souhaitait être sur scène le 20 juillet, une date symbolique pour lui

Les Francofolies de Spa fêteront leur 25e anniversaire en juillet prochain, du 18 au 21 juillet très précisément. Plus de 100 concerts seront à l'affiche des prochaines Francofolies de SPA avec de nombreux artistes belges. Comme par exemple Kid Noize, le DJ à la tête de singe.

Il se produira le 20 juillet. Il tenait absolument à être sur scène ce jour-là. Ce sera donc sur celle des Francofolies de Spa. Mais pourquoi cette obsession pour le 20 juillet ? " Je suis passionné depuis toujours par la conquête spatiale. Pour moi, il y a trois voyages dans la vie. Il y a le voyage qu'on fait sur terre, celui qu'on fait à l'intérieur de nous et puis il y a cette conquête spatiale qui, pour moi, est un challenge de l'humanité entière. Le 20 juillet 2019, c'est les 50 ans du premier homme sur la lune. J'avais demandé pour être sur scène pour cet anniversaire. Je ne dévoile rien de plus mais j'ai une petite surprise déjà prévue pour ce jour-là", raconte le DJ Kid Noize.

26e édition des Francofolies

Les organisateurs ont détaillé cette 26e édition hier soir au cours d'une conférence de presse organisée au Cirque Royal à Bruxelles. Elle reprend la formule inaugurée l'an dernier: tous les concerts réunis sur un seul site mais des améliorations sont annoncées. Elles devraient apporter plus de confort aux festivaliers. "Les Francofolies se sont bien passées en 2018. On a tenu compte des remarques pour apporter une dizaine d'améliorations majeures. On a monté la hauteur de la scène, on a apporté un confort supplémentaire en terme de mobilité et de circulation sur les sites par exemple. On a mis au point une approche très importante au niveau technique, au niveau logistique, pour que le confort soit optimal", explique Jean Steffens, le co-directeur des Francofolies.



De nombreux concerts seront à l'affiche de ces Francofolies. Une programmation variée avec des concerts exclusifs, un fort contingent belge et une belle proportion d'artistes n'ayant jamais joué aux Francofolies de Spa.