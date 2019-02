Francofolies de Spa - Alex Germys, Calumny, Loyd et Ludo NS complètent la scène électro des Francos

Alex Germys, Calumny, Loyd et Ludo NS seront cet été à l'affiche des Francofolies qui se dérouleront du 18 au 21 juillet dans le centre-ville de Spa, ont annoncé jeudi les organisateurs qui confirment que la scène électro est l'un de leurs chevaux de bataille.

Alex Germys reviendra à Spa le vendredi 19, un an après avoir enflammé le festival. Il sera même doublement au-devant de l'actualité au travers de sa collaboration artistique avec Charlotte, elle-même à l'affiche de cette 26e édition.

Les Francofous retrouveront aussi le 20 juillet Ludo NS, jeune DJ compositeur qu'ils avaient découvert en 2018. Il a mixé l'été dernier au Balaton Sound Festival en Hongrie, preuve de son indéniable talent.

Pour Loyd (18 juillet) et Calumny (19 juillet), les Francos constitueront une grande découverte. Le Bruxellois, nouveau venu sur la scène électro, est à contre-courant des tendances. Il vient de sortir "Lifetime" et met la touche finale à son premier album attendu ce printemps, album qu'il défendra donc à Spa cet été.

Calumny repose sur une collaboration entre deux artistes qui souhaitaient d'abord développer chacun leur projet avant de se fixer un objectif commun et sortir "Infinitely EP", une quinzaine de morceaux électroniques aux influences acoustiques.

Les organisateurs ont également souhaité fêter les 30 ans de hip hop de Sonar. Un rendez-vous à ne pas manquer le 21 juillet, jour de clôture, et qui s'inscrit dans une tournée de 30 dates que l'artiste entamera le mois prochain et qu'il achèvera en mars 2020. On peut aussi ajouter les présences de Camélia Jordana (20 juillet) et Jeanne Added (21 juillet), auréolée de deux Victoires de la musique dont celle d'artiste féminine de l'année.



