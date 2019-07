Fortes chaleurs : comment limiter les odeurs émanant de vos poubelles ?

Des déchets marinant dans une poubelle chauffée par la canicule : une recette efficace si vous êtes amateurs d’effluves nauséabonds. Ce n’est probablement pas votre cas, peut-être même vous désespérez-vous de trouver des moyens d’éviter ou au moins de limiter les odeurs dégagées par vos poubelles…

Les conteneurs à puce

" Il faut surtout se concentrer sur le conteneur vert, c’est-à-dire le conteneur de déchets organiques. ", explique Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole de l’intercommunale Intradel, " Le premier conseil c’est d’essayer de mettre son conteneur à l’ombre. On n’a pas toujours l’opportunité de le faire, alors on peut avoir recours au deuxième conseil. Tous les conseils sont évidemment cumulables. Donc le deuxième conseil c’est d’emballer tous les déchets organiques dans du papier journal ou bien dans des sacs compostables. Le troisième conseil c’est de faire une espèce de lasagne entre les couches de déchets organiques avec des morceaux de cartons à pizza souillés. Le dernier geste, le plus simple, c’est de donner un petit coup de sel de cuisine au-dessus de tout cela ou entre les couches. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de vinaigre. Il est évident que les conteneurs doivent être un peu plus nettoyés en été qu’en hiver. "

Sortir son conteneur vert plus régulièrement est aussi recommandé. " On conseille toutes les semaines. ", indique Jean-Jacques De Paoli, " Ce conseil peut inquiéter les citoyens puisque, en fonction des communes, ils ont droit à un certain nombre de levées sur l’année, mais sortez-le plus en été et sortez-le un peu moins en hiver. "

Et les sacs ?

Mais toutes les communes n’ont pas adopté le système double conteneurs. " On a un sac alors qui reprend tout : déchets ménagers résiduels et déchets organiques. Tout ce que je viens d’évoquer pour le conteneur vert vaut aussi pour le sac. Si possible, le mettre même dans une ancienne poubelle en métal, qu’on ferme avec un couvercle. Et là aussi, si possible ne pas l’exposer en plein soleil. "

Les odeurs émanant des poubelles peuvent incommoder les citoyens et forcément aussi ceux qui sont chargés de la collecte. " Ça les incommode bien entendu. ", confirme Jean-Jacques De Paoli, " Par des fortes chaleurs comme celles qu’on connaît pour le moment, les collecteurs ont un mode opératoire qui est relativement simple, c’est de commencer une heure ou une heure et demie plus tôt la collecte, afin que les sacs et/ou les conteneurs soient le moins longtemps exposés à la chaleur et que, d’une part, ce soit moins pénible olfactivement pour les collecteurs et puis, deux, que ce soit moins pénible aussi pour eux de travailler sous un cagnard relativement inhabituel. Donc, le conseil aux citoyens par rapport à la collecte à proprement parler, pour éviter les odeurs, c’est de sortir sa poubelle ou son conteneur la veille au soir plutôt que le matin. "