Forte mobilisation du personnel à la grève de l'administration communale de Braives

Des dizaines de personnes, membres de l'administration communale de Braives, manifestent jeudi. Elles ont décidé d'organiser une grève de 24 heures la semaine passée pour dénoncer des intimidations, des remarques méprisantes et des pressions morales de la part de certains membres du collège communal.

Une grève bien suivie

Les membres du personnel se sont réunis dès 07h00 devant les entrées principales de la maison communale et du CPAS pour en interdire l'accès à l'aide de piquets. L'action est bien suivie. "Aucun travailleur ne s'est rendu dans les bureaux. L'entièreté du personnel a répondu favorablement à cette grève et la détermination ne faiblit pas", se réjouit le secrétaire permanent CSC Services publics, Thierry Gilson. Des tracts explicatifs ont également été distribués aux citoyens.

Des remous jusqu'au sein de la majorité

La crise au sein de l'administration a suscité des remous jusqu'au sein de la majorité, cinq élus apparentés cdH ayant remis leur démission. Ils siègent dorénavant comme indépendants. Le bourgmestre de Braives, Pol Guillaume, est quant à lui sous certificat médical depuis mardi, et ce jusqu'au début du mois de juillet. Remplacé temporairement par Xavier Lisein, premier échevin, Pol Guillaume a indiqué vouloir ménager sa santé.

Des dizaines de personnes sont usées

Une assemblée générale, en front commun CSC-CGSP, s'est tenue jeudi en fin de matinée. Une septantaine de personnes y ont participé pour faire le point sur la situation et la sortie du bourgmestre. "Il se positionne comme victime et précise qu'il veut prendre soin de sa santé. C'est un véritable affront pour le personnel, confronté aux intimidations et pressions depuis des années. Des dizaines de personnes sont usées et cela a eu des répercussions dans leur vie quotidienne", souligne le secrétaire permanent.

Il faut que les conseillers prennent leurs responsabilités

Le personnel réclame le départ du bourgmestre Pol Guillaume, mais aussi celui de la directrice générale faisant fonction et celui de l'échevin du personnel. Ils ont décidé, à la majorité, de se rendre au conseil communal du 24 juin. L'occasion de rappeler l'importance de ces revendications. "Nous n'avons toujours pas reçu de signaux positifs de la part des élus. Personne ne peut plus dire qu'il ne connait pas le contexte chaotique dans lequel les employés évoluent. Il faut que les conseillers prennent leurs responsabilités", ajoute Thierry Gilson. Le 25 mai dernier, une cinquantaine de personnes avait déjà interpellé le conseil communal.

Des tensions depuis plusieurs mois

L'administration communale de Braives est sous tension depuis plusieurs mois. Plusieurs membres du personnel administratif dénoncent des intimidations, remarques méprisantes et pressions morales de certains membres du collège à leur encontre. Une quinzaine de plaintes pour harcèlement ont d'ailleurs été déposées auprès du conseiller psychosocial du service externe de prévention et protection au travail.