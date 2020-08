Formation "tablette" pour mettre les profs à jour

La rentrée des classes n’est que dans 12 jours mais pour ces 15 professeurs c’est déjà l’heure de rentrer à l’école. Pendant 3 jours, ils vont se former à un nouvel outil de travail : la tablette.

La tablette : accroche l'intérêt des élèves

Le premier exercice consiste à réaliser une vidéo pour se présenter à partir d’une application qu’ils ne connaissent pas. L’idée c’est de les laisser découvrir l’application seul sans leur donner les informations pour l’utiliser. Chacun s’isole pour s’enregistrer et y ajouter quelques effets. Le tout sous l’œil bienveillant du formateur, lui aussi professeur, pour qui la tablette permet d’accrocher l’intérêt des élèves en classe. "On sait très bien que les élèves sont en attente de nouvelles choses, de motivations et je pense que c’est un outil qui permet de faire la différence", explique Julien François, le formateur et professeur de sciences.



Dans cette autre salle, Stéphanie Renier, professeur de mathématique, suit cette formation pour parfaire ses connaissances. Elle utilise déjà les nouvelles technologies dans le cadre de sa profession. Pendant le confinement, elle a notamment donné des exercices en ligne à ses élèves.



"On a vraiment essayé de cibler les professeurs de toutes les disciplines. Même si ce sont les vacances, on a eu énormément de volontaires", se réjouit Lara Spyrou, préfète de l’Athénée Royal de Hannut.