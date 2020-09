Foire de Liège : le collège communal donne son feu vert

La foire de Liège, l’une des plus grandes du pays, aura bien lieu. Elle devait commencer le samedi 3 octobre. Elle est quelque peu retardée pour permettre l’installation des forains et le respect des normes sanitaires. L’édition 2020 de la Foire ce sera donc du 15 octobre au 15 novembre.Une édition plus courte. La décision a été prise par le collège communal ce vendredi matin.

Quatre zones, 3200 personnes maximum

Après la reprise des matches de football en public au Standard, c’est donc un second événement grand public qui pourra se dérouler sur le territoire liégeois mais avec des protocoles sanitaires stricts.

Ainsi, le champ de foire sera divisé en 4 zones où pourront circuler 400 personnes dans chaque sens. "On arrive donc à un maximum de 3200 personnes en même temps sur le site du boulevard d’Avroy. Du gel hydroalcoolique sera à disposition un peu partout et bien sûr le port du masque sera obligatoire dans tout le périmètre", explique le bourgmestre Demeyer. Des caméras assureront le comptage des visiteurs.

La ville de Liège a aussi fait un effort financier puisqu’elle accorde une réduction de 50% du montant à payer par chaque forain. Reste maintenant aux forains à se déterminer.